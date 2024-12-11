Актер Полицеймако: Кинопарк "Москино" стал новой достопримечательностью столицы

Актер Полицеймако: Кинопарк "Москино" стал новой достопримечательностью столицы
Михаил Полицеймако. Кадр видео kinopark_moscow
Артист рассказал о главных достоинствах площадки

Известный актер Михаил Полицеймако посетил кинопарк "Москвино" и поделился с журналистами своими впечатлениями от локации. Он отметил, что место стало еще одной достопримечательностью столицы, которая будет привлекать к себе людей не только из столицы, но и других уголков страны.

По его словам, в будущем многие российские фильмы будут создавать именно в кинопарке "Москвино", поскольку "Мосфильм" не способен принять в себя такое количество съемочных групп, которые появились в последнее время. 

"Это не так далеко от Москвы, это очень удобно. Здесь есть все и для отдыха, и для развлечений, и кино можно снимать, и тишина, и вообще очень здорово придумано", – отметил Полицеймако.

Артист полагает, что практически всем людям будет интересно посетить кинопарк, поскольку в нем можно погулять также, как и по Красной площади или парку "Царицыно". 

Напомним, первая очередь "Москвино" была открыта 7 сентября в ТиНАО. Сейчас парк работает на территории 180 га, где расположились 18 натурных съемочных площадок, четыре павильона, музей техники, гостиница, кинотеатр, зал для мероприятий и образовательный центр. Ожидается, что к 2030 году его площадь вырастет до 1,1 тысяч га.

Источник: Telegram

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