В "Московском долголетии" пройдут предпремьерные показы фильмов и сериалов

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Театральное и киноискусство всегда пользовалось большой популярностью в Москве. Жители города с удовольствием ходят на премьеры, на творческие вечера и встречи с любимыми актерами и режиссерами. Поэтому в проекте "Московское долголетие" есть целое направление, где москвичи старшего поколения изучают историю кинематографа, осваивают азы актерского мастерства, снимаются в фильмах и сериалах.
Сейчас "Московское долголетие" предлагает новые мероприятия, связанные с миром кино. Каждую среду в рамках проекта будут проходить показы фильмов и их обсуждения. Таким образом участники клуба смогут не только посмотреть кинокартину в обществе единомышленников, но и задать вопросы кинокритикам, режиссерам, актерам и другим экспертам.
Встречи киноклуба – это новая традиция проекта, они организуются не только для приятного времяпрепровождения, но и для поддержания социальной, интеллектуальной и эмоциональной активности горожан "серебряного" возраста. Встречи киноклуба будут проходить в двух форматах: очно в центре московского долголетия "Пресненский" (улица Пресненский Вал, дом 14, корпус 5) и онлайн в остальных центрах. Зрители трансляции также смогут участвовать в обсуждении с экспертами и задавать вопросы.
Кроме того, москвичей старшего поколения приглашают на предпремьерные показы некоторых сериалов и фильмов. Например, они были в числе первых зрителей сериала "Мамонты", который рассказывает историю простодушного пенсионера, ставшего жертвой телефонного мошенника.
В среду, 18 декабря, участникам киноклуба представят документальный сериал "На крючке: когда звонит мошенник", из которого они узнают о новых схемах обмана, а также о том, кто и с помощью каких высокотехнологичных сервисов этому противостоит.
На 25 декабря запланирован вечер короткометражного кино. Гостям покажут три картины: "Метель" режиссера Ирины Батовой по одноименной пьесе Марины Цветаевой, "Самый счастливый день" режиссера Юлианы Гримуты и "Свечу желаний" Марианны Фроловой. Некоторые сцены в последней картине были сняты в центре московского долголетия "Жулебино" с участием активистов проекта.
После новогодних праздников показы продолжатся.
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