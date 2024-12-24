Спектакль "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" собрал аншлаг

Премьера состоялась 21 декабря

Спектакль "Соборная площадь" режиссера Эдуарда Боякова с первых же показов, которые состоялись в кинопарке "Москино" 21 и 22 декабря, собрал полные трибуны. Посмотреть мультимедийную постановку о событиях Смутного времени пришли москвичи и гости столицы самых разных возрастов.

По словам художника, музыканта и актера Сергея Бугаева, представление получилось совершенно невероятным.

"Спасибо режиссеру Эдуарду Боякову, спасибо всем, кто участвовал: актерам, художникам, программистам. Молодцы!" – поздравил Бугаев создателей спектакля. Он рекомендовал всем посетить постановку, в том числе жителям других регионов посоветовал приехать в Москву просто ради того, чтобы увидеть "Соборную площадь".

В числе первых зрителей была и москвичка Галина Алексеева. Она смотрела спектакль вместе с дочерью, и он понравился им обеим, поскольку история рассказана простым языком и понятна как взрослым, так и детям.

Екатерина Пикатова так же отметила, что с помощью таких спектаклей гораздо проще донести до детей перипетии российской истории. Яркие персонажи, красивые костюмы – все это делает события наглядными, а сюжет запоминающимся. По словам зрительницы, она обязательно будет рекомендовать постановку своим родным и знакомым.

Посетитель кинопарка Олег Куранов остался в восторге как от самой территории "Москино", так и от спектакля "Соборная площадь". "Это патриотично, красиво. Прекрасные световые эффекты. Это нужно", – отметил зритель.

Такие эмоциональные и позитивные отзывы от посетителей подтверждают, что "Соборная площадь" станет одним из самых главных событий проекта "Зима в Москве", уверен руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. Он напомнил, что кинопарк "Москино" является не только высокотехнологичной площадкой для организации кинопроектов мирового уровня, но и местом, где жители и гости столицы могут посмотреть мультимедийные представления, побывать на съемочных площадках, узнать процесс кинопроизводства изнутри.

Спектакль "Соборная площадь" будет идти в кинопарке "Москино" по выходным и в праздничные дни до 23 февраля 2025 года в 17:00 и в 18:30. Он рекомендован для зрителей старше шести лет. Действие разворачивается в декорации "Соборная площадь Москвы" на открытом воздухе. Для зрителей предусмотрена крытая теплая трибуна на 300 человек с инфракрасными лампами и сиденьями с подогревом.