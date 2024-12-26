Возвращение к истокам: Леонид Якубович рассказал о шоу "Соборная площадь"

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Спектакль под открытым небом "Соборная площадь" играет важную образовательную роль. В этом убежден телеведущий, народный артист России Леонид Якубович. Он исполняет одну из ключевых ролей в постановке режиссера Эдуарда Боякова о событиях Смутного времени.
По оценке Якубовича, спектакль "Соборная площадь" очень познавателен.
"К сожалению, мы многое теряем в связи с огрехами в образовании и воспитании нашей сегодняшней молодежи. И подобные спектакли – это серьезный учебно-познавательный процесс. Без него, наверное, вообще невозможно. Надо возвращаться к истокам",
– цитирует артиста АГН "Москва".
Премьера мультимедийного представления со световыми эффектами и 3D-проекциями состоялась 21 декабря в кинопарке "Москино". Актеры, в числе которых Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Екатерина Гусева, Елена Захарова, Валерий Николаев, Эвклид Кюрдзидис, Михаил Кабанов, Глеб Пускепалис и другие, выступают в декорациях под открытым небом. Для зрителей построили подогреваемые трибуны.
Показы будут идти до 23 февраля 2025 года по выходным и праздничным дням в 17:00 и 18:30. Рекомендовано для посетителей старше шести лет.
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