Евгений Миронов: "Москино" — это большая помощь нашему кинопроизводству

Площадка позволяет реализовывать сложные идеи

5 декабря, в день 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, состоялась премьера военной драмы "Враг у ворот". Этот проект стал одним из первых масштабных сериалов, снятых в кинопарке "Москино".

Сюжет драмы разворачивается вокруг противостояния следователя Московского уголовного розыска и главы диверсионной группы в период немецко-фашистского наступления на столицу. История объединяет элементы детектива и военной драмы, создавая напряженную атмосферу.

Худрук проекта Евгений Миронов отметил, что возможность работать в кинопарке "Москино" сыграла ключевую роль в создании проекта. Постройка масштабных декораций помогла команде детально воссоздать атмосферу Москвы того времени и сделать картину максимально достоверной.

"Снимать исторические фильмы в современной Москве – крайне сложная задача. Только представьте, какое количество современных деталей будет попадать в кадр: стеклопакеты, кондиционеры, антенны мобильной связи, реклама и вывески, автомобили", – подчеркнул Миронов.

Декорации "Москва 1940-х годов" в кинопарке "Москино" позволяют посетителям окунуться в атмосферу столицы времен начала Великой Отечественной войны. Эти масштабные реконструкции воссоздали целые кварталы столицы. Миронов отметил, что подобные декорации являются самыми крупными в Европе. Даже в Голливуде нет ничего подобного таких размеров, а сравнимые объекты существуют только в Китае. Худрук подчеркнул, что кинопарк стал значимой поддержкой для отечественного кинопроизводства, что наглядно доказали съемки фильма.

Кинопарк "Москино" входит в проект столичного мэра Сергея Собянина "Москва – город кино" и является частью московского кинокластера. На территории парка построено 18 натурных площадок и четыре павильона. Среди них – декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Крепостная стена" и другие.

Московский кинокластер объединяет инфраструктуру и услуги для кинопроизводства. В его состав входят кинопарк "Москино", три площадки Киностудии имени Максима Горького, сеть кинотеатров "Москино", Московская кинокомиссия и киноплатформа "Москино". Все эти объекты активно развиваются в рамках проекта "Москва – город кино".