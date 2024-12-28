Новогодняя ночь на ВДНХ: мероприятия проекта "Зима в Москве" подарят отличное настроение жителям и гостям города

Новогодняя ночь на ВДНХ: мероприятия проекта "Зима в Москве" подарят отличное настроение жителям и гостям города
Фото: mos.ru
Посетители главной выставочной площадки страны увидят праздничные шествия, выступления музыкантов и танцоров, цирковые номера и ледовые шоу

По прогнозу синоптиков, новогодняя ночь в этом году обещает порадовать москвичей и туристов легким снежком и мягким морозцем. А это значит, что погода благоприятствует для встречи Нового года на свежем воздухе. Отметить праздник ярко и весело поможет проект "Зима в Москве". Например, на площадках ВДНХ в ночь с 31 декабря на 1 января пройдут зрелищные театральные шествия, цирковые номера, танцы, уличные спектакли и ледовые шоу, которые подарят незабываемые впечатления и отличное настроение.

Праздничная программа запланирована на нескольких ключевых площадках ВДНХ. У павильона № 1 "Центральный" с 21:00 до 01:00 зрителей ждут красочные представления "Новогоднее чудо" и "Посох желаний" с участием артистов уличного театра, выступления танцевальных коллективов, а также популярные песни и мелодии в исполнении вокально-инструментальных ансамблей.

Посетители увидят трансляцию новогодних обращений президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина и, конечно, проведут традиционный отсчет последних минут уходящего года под бой кремлевских курантов. А с наступлением 2025 года гостей начнут развлекать диджеи и танцевальные ансамбли. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

На Центральной аллее с 21:00 до 01:00 оживут новогодние персонажи: Дед Мороз и Снегурочка проедут по ней на самоходных санях, приветствуя гостей и создавая праздничное настроение. На площади перед аркой главного входа пройдут интерактивные уличные выступления "Мастер и елочные игрушки" и "Новогодние истории". Участие бесплатное, регистрация не требуется.

Каток ВДНХ в праздничную ночь с 22:00 до 02:30 превратится в ледовую сцену, где зрителей ждет магия фигурного катания. Ее продемонстрируют звездные спортсмены Максим Ковтун и Майя Хромых. Важной частью программы станет спектакль на льду "Двенадцать месяцев", поставленный под руководством Ирины Слуцкой. После праздничных видеообращений и боя курантов здесь начнется концерт в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки с участием артистов цирка на льду и анимационная программа.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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