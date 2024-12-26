Для любителей чая организовали клуб в рамках проекта "Зима в Москве"

Для любителей чая организовали клуб в рамках проекта "Зима в Москве"
Фото: Е.Самарина mos.ru
Желающих ждут на Тверской площади до 23 февраля

В Москве проходит самый масштабный проект "Зима в Москве", объединивший все главные события сезона, в том числе традиционные и любимые жителями и гостями столицы фестивали "Московское чаепитие" и "Путешествие в Рождество". Посетителей радуют разнообразными культурными, развлекательными, познавательными мероприятиями. А еще на этих площадках всегда весело, вкусно и интересно. Новинкой сезона стал чайный клуб, который организовали на Тверской площади.

Пространство "Клуб любителей чая" объединит экспертов и ценителей напитка. Гостей ждут каждую субботу и воскресенье с 28 декабря по 23 февраля, а в новогодние каникулы, с 28 декабря по 8 января, клуб будет работать ежедневно с 17:00 до 21:00. Вход на мастер-классы, лекции чайных сомелье, дегустации с литературными чтениями и прочие тематические мероприятия бесплатный, по регистрации на странице сервиса Russpass.

Организаторы подготовили четыре вида мероприятий для гостей разного возраста. В 17:00 будет начинаться интерактивная сказка. О традициях чаепития ребятам расскажут в игровой форме. В 18:00 участникам предложат насладиться вкусом ароматного чая "Москва" за чтением русской классической литературы. Гости продегустируют особый новогодний купаж на основе черного байхового чая с карамельными нотками и послушают отрывки из произведений Александра Пушкина, Льва Толстого, Антона Чехова.

На мастер-классах, которые будут начинаться в 19:00, желающих научат расписывать деревянные чайные домики, делать свечи из вощины, вязать колпаки для заварочного чайника, набивать аромасаше и украшать новогодний стол. С 20:00 до 21:00 сомелье будут рассказывать о древнем напитке, его происхождении и традициях употребления. Запланированы лекции "Сладкая чайная история Москвы. Династия чаеторговцев и кондитеров Абрикосовых из первых рук", "Традиции русского чаепития", "Фарфоровая элегия чаю", "Сладости к чаю, история и производство, присказки и поговорки" и др.

Кроме того, на площадках фестиваля "Московское чаепитие" гостей ждут театрализованные представления, танцевальные интерактивы, чайные церемонии и "Народное караоке". Желающие также смогут попробовать знаменитую "Московскую плюшку" с изюмом, корицей, маком и классическую с сахаром, а также другую традиционную выпечку и разнообразное варенье.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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