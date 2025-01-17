Лемуры, гиеныш, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей

В некоторых вольерах устраивают показательные кормления животных

В прошлом году в Московском зоопарке появилось свыше 1800 новых обитателей: около 300 представителей редких видов прибыли в Москву из разных регионов России и других стран, еще более полутора тысяч родились здесь.

Одной из самых громких "премьер" 2024 года стал гигантский осьминог Ося. Он прибыл к нам с Дальнего Востока. Данный вид не занесен в Красную книгу, однако вызывает большой интерес как зоологов, так и посетителей. Ведь где еще можно увидеть своими глазами столь уникальное создание: осьминоги не только выглядят необычно, но и имеют три сердца и девять мозгов – основной и отдельный у каждого щупальца.

"Осьминоги – очень умные животные. Не зря их называют "приматами океана". Например, при первой чистке аквариума он отобрал щетку, изучил ее, отдал и больше ею не интересуется. При этом он отлично решает квесты, когда ему дают еду в банках с завинчивающейся крышкой или в тубусе с плотной пробкой: раз – и посуда пустая, креветки съедены",

– рассказывает зоотехних отдела "Аквариум" Андрей Лапшин про нового обитателя павильона "Экзотриум".

Еще прошлой осенью в столицу приехал белый медведь Терпей. Ему уже 22 года, прежде он находился в Казанском зооботсаду. В Москву его перевели в рамках программы "Благополучие пожилых и беспомощных животных". Он уже освоился на новом месте и довольно активно ведет себя в открытом вольере, радуясь зиме. А два зубра Майя и Базальт, которые приехали из Белоруссии, напротив, очень молодые. Специалисты рассчитывают, что этим краснокнижным животным понравится в новом доме, и со временем они станут родителями.

Вообще, у специалистов зоопарка большой опыт по формированию пар. К примеру, у кустарниковых собак – редких и малоизученных обитателей Южной Америки – Вицли-Пуцли и Фреи летом 2024 года появился уже 29-й щенок. В этом помете он был один, родился упитанным, неуклюжим, поэтому ему дали имя Бубльгум. Сейчас в стае 23 особи (некоторые малыши уехали в другие зоопарки), и все старшие братья и сестры с удовольствием играют с младшим.

А вот маленькому гиенышу не так повезло. Он родился летом у пары бурых гиен, которые прибыли в Москву в 2023 году. Мама малыша умерла вскоре после родов, выкармливали его зоологи, с папой тесных отношений не сложилось. Поэтому гиеныш растет осторожным и только-только начинает выходить на территорию, где его могут через специальные смотровые окошки увидеть посетители. Кстати, на платформе "Активный гражданин" сейчас проходит голосование по выбору имени гиененку. Варианты такие: Лель, Акела, Олаф, Вжик и Любич.

Ранее москвичи уже выбрали имена троице малайских медвежат. Самочку, прибывшую в Москву в конце августа 2024 года, решили назвать Машей, двум малышам, прибывшим из далекой Малайзии позже, дали имена Звездочка и Лучик.

"Малайский медведь – очень интересное животное. Это самый мелкий зверь из медвежьих – самый могучий взрослый самец сопоставим с человеком, весит до 90 кг. Они не впадают в спячку, очень подвижные и обладают развитой мимикой: эмоции – любопытство, страх, удовольствие – можно буквально прочитать на морде",

– рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин.

Сейчас Маше 10 месяцев, она уже подросла, адаптировалась, переехала в постоянный вольер и даже видела посетителей: в качестве эксперимента во время новогодних праздников киперы пускали на 10 минут группы по 10 человек. Сейчас нужен перерыв, чтобы зоологи оценили, как юная медведица восприняла появление незнакомых людей вокруг своей территории. Как только они разрешат, павильон откроют для посещений.

А вот для беличьих саймири таких сложностей с адаптацией к демонстрации и общению с гостями преодолевать не приходится. Эти крохотные, но очень разумные обезьянки первое время после рождения постоянно живут на маминой спине и естественно знакомятся с окружающим миром. Детеныш, который родился в зоопарке в ноябре, уже передвигается самостоятельно. Однако члены стаи постоянно за ним приглядывают, не позволяют одному залезать на высокие ветки и с удовольствием откликаются на его приглашения вместе попрыгать и побегать.

В павильоне "Приматы" есть еще малыши: две самочки-двойняшки родились у кошачьих лемуров. Эти животные очень редкие, в природе обитают исключительно на Мадагаскаре, занесены в Красную книгу. Но у нас им созданы настолько комфортные условия, что уже не в первый раз они приносят потомство. Юные сестрички уже подросли, но от остальной стаи их отличает особое любопытство – они часто подбегают к экспозиционному стеклу и наблюдают за посетителями.