В Московском зоопарке появился очаровательный питомец

В Московском зоопарке появился очаровательный питомец
Фото: mos.ru
Малыш уже освоился в новом доме

В Московском зоопарке появился новый питомец – годовалый самец альпаки породы уакайя (huacaya). Он приехал из Центра воспроизводства редких видов животных, расположенного под Волоколамском, уже прошел карантин и теперь поселился в вольере на территории детского зоопарка.

Альпаки – это самые маленькие представители подотряда мозоленогих, к которым относятся также верблюды, ламы, викуньи, гуанако. Их отличает отсутствие копыт. То, что внешне похоже на копыто, на самом деле является пальцами с загнутыми когтями.

Альпаки – коренные жители Южной Америки. Их можно встретить в Андах на территории современных Эквадора, Перу, Чили и Боливии. Их рост не превышает 100 см, вес – до 70 килограммов. У альпак традиционно общительный и дружелюбный характер. Они контактны и любознательны. Замечено, что они никогда не плюются на людей, а вот в драке за еду могут и плюнуть в сородича.

Самец альпаки, который переехал в Москву, еще подросток. Это первенец самца Пуфика и самки Ватки. Он родился осенью прошлого года. Первые шесть месяцев жил вместе с родителями, а потом его переселили к молодому самцу викуньи, с которым они довольно быстро поладили. Сейчас его соседкой является самочка Зарина. Они хорошо смотрятся вместе: шерсть Зарины имеет благородный шоколадный окрас, а мальчик пошел в свою мать Ватку – его белоснежную шкурку украшают аккуратные темно-рыжие пятна.

Центр воспроизводства редких видов животных является подразделением Московского зоопарка. Это зоопитомник, где занимаются разведением исчезающих видов птиц, крупных хищников и копытных, а также редких пород домашних животных.

Московский зоопарк – один из старейших в Европе. Он был открыт в 1864 году. Сейчас в нем обитают более 1,2 тысячи видов животных, включая снежных барсов, манула, малайского медведя, дальневосточного леопарда, китоглавов, гигантского муравьеда и других. Многие занесены в Красную книгу России и Международную Красную книгу.

Сейчас Московский зоопарк украшен в общей стилистике проекта "Зима в Москве".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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