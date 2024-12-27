Московский зоопарк назвал ТОП-5 городов, где смотрят трансляции с животными

В разных регионах – свои любимчики

Наблюдать за жизнью обитателей Московского зоопарка любят и дети, и взрослые. Но лично прийти в зоосад не всегда получается даже у москвичей, не говоря уже о жителях других регионов. Поэтому осенью этого года были организованы видеотрансляции. Наблюдать онлайн стало возможно за пандами, манулом, медоедами, слонами, капибарами, карликовым бегемотом, гориллами, семейством орангутанов, сурикатами и рысями. Спустя три месяца в зоопарке подвели первые итоги: в каких городах трансляции пользуются наибольшей популярностью и за какими животными больше всего любят наблюдать виртуальные посетители.

Безусловными лидерами являются москвичи и жители Санкт-Петербурга. Они смотрят все трансляции без исключения, ярко выраженных любимчиков у них нет. Третью и четвертую строчки рейтинга занимают Екатеринбург и Нижний Новгород. Там тоже с удовольствием наблюдают за всеми животными. А вот города, которые замыкают ТОП-5, имеют свои предпочтения:

"Очень любят наблюдать за животными в Твери. Там выбирают следующие трансляции: капибар и слонов, горилл, а также бегемота и орангутанов. Жители Волгограда очень любят видео с медоедами и рысями. Новосибирцы обожают трансляции с пандой Катюшей, а в Воронеже очень популярен манул",

– приводят данные статистики в пресс-службе столичного зоосада.

В настоящее время 29 камер установлены в 10 вольерах на территории зоопарка в Москве. Трансляции доступны в период работы зоопарка – с 9:00 до 17:00 ежедневно. Чтобы наблюдать за животными дистанционно через интернет, надо перейти по ссылке https://zoo.mos.ru/ и выбрать интересующее "окно".

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