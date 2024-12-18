Гриф, осьминог, малайский медведь: какие питомцы появились в Московском зоопарке в этом году

Гриф, осьминог, малайский медведь: какие питомцы появились в Московском зоопарке в этом году
Фото: Московский зоопарк
Осенью 2024 года в столичном зоосаде поселились более 70 редких представителей животного мира

Количество и разнообразие питомцев Московского зоопарка постоянно увеличивается. Только за последние полгода сюда прибыли десятки зверей, птиц, рептилий, насекомых из разных уголков планеты. Многие новые обитатели зоосада настолько редкие, что занесены в Красную книгу.

Так, в конце августа в Москву приехала маленькая самка малайского медведя. Этих косолапых, известных также как солнечные медведи или бируанги, нельзя было увидеть в Московском зоопарке более 30 лет. Скоро к малышке присоединятся еще два детеныша-самца данного вида. На портале "Активный гражданин" сейчас проходит голосование, какие имена дать медвежатам.

Пополнилась и коллекция насекомых зоопарка. Осенью здесь появились императорский скорпион из тропических лесов Африки и чилийский птицеед – паук, обитающий от юго-запада США до Чили.

В аквариуме теперь можно увидеть кольчатых ангелов, клинополосую рыбку-бабочку и гигантского осьминога. Прибывший из Приморья моллюск удивляет посетителей не только своим внешним видом, но и физиологическими особенностями: у него голубая кровь за счет высокого содержания меди, три сердца и девять мозгов – один главный и по одному в каждом щупальце.

В экспозиции "Хижина змеелова" теперь представлена и гладкая смертельная змея, которая считается одной из самых ядовитых на Земле.

Новинки среди пернатых – черный гриф, прибывший в зоопарк в рамках международного сотрудничества, болотные птицы, занесенные в Красную книгу России, красные ибисы, а также редкие водоплавающие утки – гребенчатая и свистящая Иттона. 

За некоторыми обитателями Московского зоопарка можно наблюдать онлайн.

Источник: КП ✓ Надежный источник
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