Московский зоопарк опубликовал самые смешные моменты из трансляций

Московский зоопарк опубликовал самые смешные моменты из трансляций
Фото: АГН "Москва"
Победителем признали видео с маленьким, но находчивым орангутаном

Московский зоопарк подвел итоги конкурса на лучшие моменты из трансляций. Первое место получил малыш-орангутан, который самостоятельно сделал себе тарзанку. Питомец, используя кусок ткани, организовал веселый способ провести досуг в своем жилище.

Второе место получил комикс с пандами, которые радовались первому снегу, а третье – милая борьба рысей, слишком увлекшихся ласками. Также в списке оказались слоны-мамонты, взвешивание сурикатов, мистер капибара, охота манула, "худеющий" манул Тимоша, медоеды в коробке и пятничные медоеды.

Согласно условиям конкурса, зрители прямых трансляций присылали интересные и яркие моменты в соцсетях, среди который выбирали победителей. Авторы лучших видео получили билеты на двоих для посещения Московского зоопарка.

Ранее стало известно, что в Китае активно наблюдают за пандой Катюшей с помощью трансляции Московского зоопарка.

Источник: Московский зоопарк
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