Как растет малайская медведица в Московском зоопарке: зоолог рассказал подробности

Как растет малайская медведица в Московском зоопарке: зоолог рассказал подробности
Фото: АГН Москва/ Пресс-служба Московского зоопарка.
Имя малышке и ее сородичам выбирают москвичи на "Активном гражданине"

Маленькая малайская медведица, недавно поселившаяся в Московском зоопарке, растет активной, смелой и любознательной. О том, что она любит и умеет, рассказал заведующий отделом "Млекопитающие" Михаил Брагин.

Как оказалось, малышка-медведица очень сообразительная. Например, наблюдая за посещающими ее киперами, она быстро научилась сама открывать дверь.

"Она поняла, что нужно подпрыгнуть, всем весом повиснуть на ручке, а задней лапкой – уцепиться за косяк, открыть дверь. Поразило, насколько быстро эта последовательность действий связалась в ее мозгу и как точно она все выполнила, улучив момент, когда дверь ненадолго была не на замке",

– приводит "КП" слова зоолога.

В принципе, малайская медведица – очень ловкая и активная. "Медвежонок очень любит лазить. У нее гибкие цепкие пальцы с огромными когтями. Лазает она как обезьяна. Может повиснуть на одной лапе, зацепившись за небольшую неровность бревна, и долго висеть", – поделился наблюдениями Брагин.

Из еды она особенно любит тыкву и манго. Но и природные инстинкты по добыче пищи развиваются у нее в полной мере: малайские медведи добывают насекомых из-под коры деревьев, и наша малышка рвет все поверхности когтями и зубами.

Киперы сейчас стараются заменить юной медведице мать: следят за тем, как она осваивает пространство, чтобы нигде не застряла и не упала с высоты, ведь малайские медведи много времени проводят, перебираясь с ветки на ветку.

Кстати, в скором времени в Московском зоопарке поселятся еще два малайских медвежонка – самка и самец. Клички для всех троих могут выбрать участники проекта "Активный гражданин". Голосование уже открыто.

О том, какими были первые часы жизни малайской медведицы в Московском зоопарке, "Утро.ру" писало ранее.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
По теме

На Западе раскрыли главную миссию "смертоносного послания" России

Накануне мир перевернулся

"Время истекло": спровоцировавшую Россию Европу загнали в угол

Европейцы могут остаться без покровителя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей