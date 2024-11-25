Как растет малайская медведица в Московском зоопарке: зоолог рассказал подробности

Имя малышке и ее сородичам выбирают москвичи на "Активном гражданине"

Маленькая малайская медведица, недавно поселившаяся в Московском зоопарке, растет активной, смелой и любознательной. О том, что она любит и умеет, рассказал заведующий отделом "Млекопитающие" Михаил Брагин.

Как оказалось, малышка-медведица очень сообразительная. Например, наблюдая за посещающими ее киперами, она быстро научилась сама открывать дверь.

"Она поняла, что нужно подпрыгнуть, всем весом повиснуть на ручке, а задней лапкой – уцепиться за косяк, открыть дверь. Поразило, насколько быстро эта последовательность действий связалась в ее мозгу и как точно она все выполнила, улучив момент, когда дверь ненадолго была не на замке",

– приводит "КП" слова зоолога.

В принципе, малайская медведица – очень ловкая и активная. "Медвежонок очень любит лазить. У нее гибкие цепкие пальцы с огромными когтями. Лазает она как обезьяна. Может повиснуть на одной лапе, зацепившись за небольшую неровность бревна, и долго висеть", – поделился наблюдениями Брагин.

Из еды она особенно любит тыкву и манго. Но и природные инстинкты по добыче пищи развиваются у нее в полной мере: малайские медведи добывают насекомых из-под коры деревьев, и наша малышка рвет все поверхности когтями и зубами.

Киперы сейчас стараются заменить юной медведице мать: следят за тем, как она осваивает пространство, чтобы нигде не застряла и не упала с высоты, ведь малайские медведи много времени проводят, перебираясь с ветки на ветку.

Кстати, в скором времени в Московском зоопарке поселятся еще два малайских медвежонка – самка и самец. Клички для всех троих могут выбрать участники проекта "Активный гражданин". Голосование уже открыто.

О том, какими были первые часы жизни малайской медведицы в Московском зоопарке, "Утро.ру" писало ранее.