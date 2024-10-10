Московский зоопарк отчитался о зажировке манула Тимофея

Московский зоопарк отчитался о зажировке манула Тимофея
Фото: ТГ Moscowzoo_official
За жизнью котика теперь можно наблюдать онлайн

Манул Тимофей из Московского зоопарка активно готовится к зиме: наедает жирок и наращивает шерсть. Об сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

"Зажировка у Тимофея продолжается по плану. Зоологи следят за рационом манула, периодически его взвешивают. Если около месяца назад он весил 4,5 кг, то сейчас его вес уже около 5,5 кг",

– цитирует РИА "Новости" слова сотрудников зоосада.

Тимофей уже сейчас заметно более пушистый. Пока он еще много гуляет в вольере, его часто можно увидеть на улице в светлое время суток. А вот в ноябре, особенно со второй половины месяца, дневные прогулки сократятся до минимума, да и ночью манул будет совершать лишь короткие перебежки по улице.

Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. В Московском зоопарке он поселился в 2021 году и сразу стал любимцем москвичей и гостей столицы. Сейчас наблюдать за котиком стало еще удобнее. На прошлой неделе зоопарк запустил онлайн трансляцию из вольера манула. Трансляция позволит в режиме онлайн отследить все стадии процесса зажировки и потом и разжировки Тимофея.

Помимо вольера манула, пользователям стало доступно видеонаблюдение за семейством больших панд Жуи, Диндин и Катюши, за азиатскими слонами, карликовым бегемотом Ксюшей, капибарами, орангутангами и некоторыми другими обитателями Московского зоопарка. Трансляции организованы на портале mos.ru

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Армия России вышвырнула ВСУ из деревень в Курской области

Российские военные продолжают зачищать местность от противника

Вашингтон готовит удар в спину Киеву ради другой страны-агрессора

На мировой карте много горячих зон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей