Московский зоопарк отчитался о зажировке манула Тимофея

За жизнью котика теперь можно наблюдать онлайн

Манул Тимофей из Московского зоопарка активно готовится к зиме: наедает жирок и наращивает шерсть. Об сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

"Зажировка у Тимофея продолжается по плану. Зоологи следят за рационом манула, периодически его взвешивают. Если около месяца назад он весил 4,5 кг, то сейчас его вес уже около 5,5 кг",

– цитирует РИА "Новости" слова сотрудников зоосада.

Тимофей уже сейчас заметно более пушистый. Пока он еще много гуляет в вольере, его часто можно увидеть на улице в светлое время суток. А вот в ноябре, особенно со второй половины месяца, дневные прогулки сократятся до минимума, да и ночью манул будет совершать лишь короткие перебежки по улице.

Манул Тимофей родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. В Московском зоопарке он поселился в 2021 году и сразу стал любимцем москвичей и гостей столицы. Сейчас наблюдать за котиком стало еще удобнее. На прошлой неделе зоопарк запустил онлайн трансляцию из вольера манула. Трансляция позволит в режиме онлайн отследить все стадии процесса зажировки и потом и разжировки Тимофея.

Помимо вольера манула, пользователям стало доступно видеонаблюдение за семейством больших панд Жуи, Диндин и Катюши, за азиатскими слонами, карликовым бегемотом Ксюшей, капибарами, орангутангами и некоторыми другими обитателями Московского зоопарка. Трансляции организованы на портале mos.ru.