Съемки и иммерсивное шоу: как москвичи провели выходные в кинопарке "Москино"

Посетители узнали секреты кинопроизводства и увидели любимые советские фильмы в цвете

Насыщенные выходные прошли в кинопарке "Москино" 5 и 6 октября. Гости не только увидели декорации известных фильмов и встретились с ожившими киногероями, но и сами стали участниками иммерсивных шоу и квестов.

Так, на площадке "Питерский бар" посетители приняли участие в съемках сцены из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", в "Ковбойском городке" можно было стать героем картины "Человек с бульвара Капуцинов", а на площадке "Уездный город" гостей ждало иммерсивное шоу "12 стульев" и встреча с Кисой Воробьяниновым.

Юные посетители побывали на мастер-классах по песочной анимации, узнали о новых способах создания картин, а на занятиях по истории примерили на себя рыцарские костюмы.

Желающие также побывали на уроках по актерскому мастерству, вокалу и танцам.

В кинотеатре "Москино" показали цветную версию советской картины "Весна на Заречной улице". Квартет виолончелистов Российской академии музыки им. Гнесиных исполнил для гостей популярные музыкальные произведения.

Кинопарк является частью московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает мравительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина "Москва – город кино". В структуру кинокластера также входят Киностудия имени Максима Горького, сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

Ранее свою оценку кинопарку "Москино" дал актер и режиссер Федор Бондарчук.