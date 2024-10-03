Бондарчук: Кинопарк "Москино" позволяет воплощать в реальность самые смелые идеи

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Кинопарк "Москино" дает отечественным кинематографистам новые возможности для съемок и одновременно предлагает зрителям уникальный опыт, позволяя почувствовать себя частью кино. Такими впечатлениями поделился известный российский артист и кинорежиссер Федор Бондарчук.
Он отметил, что создание масштабного кинопарка в столице дает огромный потенциал для развития российской киноиндустрии. Именитый режиссер добавил, что эта площадка уже активно используется для съемок нового проекта – фильма "Буратино". Для проекта удалось воссоздать целый город с улицами, домами, скульптурами и даже городской инфраструктурой, включая театр, что позволяет полностью погружаться в атмосферу фильма.
Бондарчук подчеркнул, что кинопарк не только дает возможность реализовать самые амбициозные идеи, но и позволяет сохранить декорации после завершения съемок. Построенные объекты остаются доступными для посещения, что создает уникальный формат взаимодействия зрителей с кинематографом. Посетители могут приехать на экскурсию, увидеть съемочные площадки и буквально оказаться на месте любимых героев.
Первая очередь кинопарка "Москино" в ТиНАО была открыта 7 сентября и уже активно функционирует. В настоящее время он занимает территорию площадью 180 га, на которой расположены 18 площадок для съемок и несколько павильонов. Кроме того, на территории парка действует музей техники, отель, а также масштабный образовательный центр. В планах до 2030 года расширить парк до 1,1 тыс. га, что позволит сделать его одной из крупнейших съемочных площадок.
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