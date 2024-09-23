Кинопарк "Москино" стал уникальной платформой для экспериментов

Кинопарк "Москино" стал уникальной платформой для экспериментов
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Оснащение площадки позволяет воплотить самый смелый режиссерский замысел

Кинопарк "Москино" является доступной съемочной площадкой для создания фильмов разных жанров – от мюзиклов до боевиков. А натурные декорации, воссоздающие реалии различных исторических эпох и территорий – от древнерусского города до ковбойского ранчо – в сочетании с современными технологиями позволяют воплотить самые смелые идеи. Об этом рассказал главный художник кинопарка Сергей Февралев.

"Наша команда постоянно ищет способы сделать каждую декорацию уникальной и тщательно работает над важными деталями. Для строительства мы используем традиционные и современные материалы, которые позволяют максимально достоверно воссоздать картину той или иной эпохи",

– отметил Сергей Февралев.

Для каждого фильма декорации дополняются индивидуальными деталями. Например, к съемкам картины "Разыскивается Дед Мороз" улицы были покрыты искусственным снегом, который в кадре не отличается от настоящего.

Для атмосферы дождливой погоды можно сделать мокрым асфальт или организовать лужи, создать солнечные блики на стеклах домов и автомобилей.

"Мы стремимся не просто передать время года, а создаем особое настроение. Профессиональные декораторы пользуются множеством хитростей и приемов, чтобы точно выразить настроение будущего фильма", – поясняет Сергей Февралев.

Сочетание натурных декораций и передовых технологий позволяет достичь удивительной аутентичности. Так, на площадке "Юзовка" передана атмосфера послереволюционного провинциального поселка. А постройки древнерусского города воссозданы так, словно они вырублены топором.

Кинопарк "Москино" является частью проекта мэра Москвы "Москва – город кино". На первом этапе его реализации построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В их числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня", "Крепостная стена", "Уездный город", "Ковбойский городок", "Питерский бар" и др.

Зрители могут попасть в кинопарк на экскурсию и увидеть, где снимали любимые фильмы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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