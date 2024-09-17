Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"
Фото: АГН Москва
В новом сооружении предусмотрено все для проведения спортивных, культурных и деловых мероприятий

Реконструкция легендарного спорткомплекса "Олимпийский" идет полным ходом. О том, каким он будет, подробно рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый комплекс будет состоять из четырех сооружений, три из которых объединены стилобатом. В центральном здании, помимо концертного зала на 12 тысяч зрителей, разместятся кинокластер, торговая галерея и гастрономические зоны.

Рядом появится физкультурно-оздоровительный комплекс с более чем 100 различными площадками, в числе которых ледовая арена, залы для кёрлинга, бокса, борьбы, художественной и спортивной гимнастики, большого тенниса и других видов спорта.

Впечатляет будущий водный комплекс. Он состоит из 15 бассейнов, два из которых – олимпийские с трибунами на 4000 зрителей. Здесь также предусмотрены зоны для сёрфинга, пляжного футбола и волейбола, помещения для фехтования, восточных единоборств и др.

После масштабной реконструкции "Олимпийский" станет крупнейшим и самым современным многофункциональным комплексом в России и в Европе и одним из главных центров притяжения для жителей и гостей Москвы. При этом добираться до "Олимпийского" будет еще удобнее: рядом с комплексом откроется новая станция метро Кольцевой линии "Достоевская", и путь от нее до "Олимпийского" займет около минуты.

В настоящее время строительная готовность комплекса "Олимпийский" составляет 49%. На зданиях уже идут работы по облицовке фасадов, монтаж инженерных систем и оборудования. Ожидается, что первые мероприятия здесь пройдут в декабре 2025 года.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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