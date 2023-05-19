Сергей Собянин объявил об открытии первого в России Дворца бильярдного спорта

В отремонтированном здании уже провели XI Кубок Мэра Москвы по бильярду

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции исторического спортивного комплекса "Москвич" в Текстильщиках, построенного еще в 1960-е годы.

В спорткомплексе, кроме реконструкции футбольного стадиона и создания натурального газона с обогревами, открыли и первый в стране Дворец бильярдного спорта с 36 столами для 355 зрителей.

Дворец открыли в капитально отремонтированном здании, построенном в конце 1980-х годов. Ранее здесь располагались теннисные корты. Специалисты отремонтировали кровлю, выполнили внутреннюю отделку, смонтировали витражи и инженерные системы.

Первым крупным соревнованием, проведенным во дворце, стал XI Кубок Мэра Москвы по бильярду.

Реконструкция футбольного стадиона "Москвич" завершилась в 2022 году – впервые за всю полувековую историю его существования. После обновления суммарная площадь спортивного сооружения была увеличена в пять раз – до 9,5 тыс. квадратов.