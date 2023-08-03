Собянин: Московский ипподром после реконструкции станет одним из лучших в мире

Власти намерены возродить одно из главных достояний города

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по возрождению Московского ипподрома. В ходе встречи с жителями Северного округа глава города рассказал, что мэрии неоднократно предлагали полностью разрушить объект и на его месте построить жилые дома – однако город решил сохранить собственное достояние.

Собянин уточнил, что ипподром переживет серьезную реконструкцию.

"Сохраним идеологию ипподрома как спортивного конного центра. Никакого жилищного строительства и близко не будет. Все места с размещениями лошадей, стадион – самый главный объект ипподрома – все будет сделано в лучшем виде. Понимаю беспокойство конников, которых переселяют, но по-другому сейчас не поступить. Надеюсь, все относятся к этому с пониманием", – высказался Собянин, добавив, что после реконструкции ипподром Москвы станет одним из лучших в мире.