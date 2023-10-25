Занятия спортом станут доступнее жителям разных районов столицы

В Москве запланировано строительство 18 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) до 2027 года. Средства на это предусмотрены в бюджете города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Развитие спортивной инфраструктуры в Москве в последние годы является одним из приоритетов городских властей. Строятся и модернизируются стадионы, катки, бассейны для детей и взрослых, во дворах жилых домов монтируются спортивные площадки с разнообразным оборудованием.

"С каждым годом спорт становится все более доступным каждому жителю Москвы. Это происходит благодаря строительству новых спортивных объектов в жилых районах города. В течение ближайших трех лет в столице введут в эксплуатацию 18 новых ФОКов",

– рассказал Андрей Бочкарев.

Строительство спортивных объектов предусмотрено в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2024-2026 годы. В частности, в этот период должна быть завершена реконструкция Дворца спорта "Лужники", достроены спортивно-стрелковый клуб в "Лужниках" и 75-метровый лыжный трамплин на Воробьевых горах.

Многофункциональный спортивный комплекс в районе Москворечье-Сабурово также должен быть построен до 2027 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приоритетах Адресной инвестиционной программы на 2024 – 2026 г.г.