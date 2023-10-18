Андрей Бочкарев рассказал о решении проблемы столичных долгостроев

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За последние 12 лет в столице решены вопросы по 655 объектам незавершенного строительства, так называемым "долгостроям". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. В то же время работа по еще 204 стройкам продолжается.
"Введены в эксплуатацию 188 объектов, возобновлены работы на 265 объектах, на 202 площадке конструкции демонтированы, а территории приведены в порядок и благоустроены",
– рассказал Андрей Бочкарев.
В частности, достроен и передан в эксплуатацию примеру жилой дом в поселке Рогово (ТиНАО), офисное здание на Покровском бульваре (ЦАО), указал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. В квартале №5 Китай-города возобновлено строительство многофункционального комплекса, на Алтуфьевском шоссе, д. 100 (СВАО) приступили возведению давно запланированного физкультурно-оздоровительного комплекса. Важно, что часть долгостроев реализуется за счет городского бюджета, а часть – на средства инвесторов.
По указанию мэра Сергея Собянина, перечень долгостроев в столице ежегодно проверяется и актуализируется. В частности, в список заносят незавершенные объекты с истекшими сроками разрешений на строительство.
Ранее Бочкарев рассказал о финансировании развития транспортной инфраструктуры Москвы.
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