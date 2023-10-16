Вокзал для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская" - Бочкарев

Вокзал для высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская" - Бочкарев
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Общая площадь застройки составит более 300 тыс. кв. метров

Вокзал высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется построить около станции метро "Рижская". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, строительство предусмотрено в рамках утвержденного проекта планировки территории.

"В планах – возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе появится общественная застройка. Это поможет создать комплексную насыщенную городскую среду, полноценно обеспеченную транспортом",

– пояснил Андрей Бочкарев.

В целом в этом районе появится важный для транспортной системы столицы хаб. Помимо поездов ВСМ, здесь будут останавливаться поезда МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. К Рижскому вокзалу и станции метро будет организован надземный переход, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Для станции метро "Рижская" БКЛ будет сооружен второй вестибюль. Прилегающая улично-дорожная сеть, включающая трамвайные пути, будет реконструирована. Для автомобилей организуют дополнительные парковочные места, для общественного транспорта – новые остановки.

Проект ВСМ-1 соединит Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тверь и Москву. Планируется, что время в пути между Москвой и СПб составит 2 часа 15 минут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что территории возле 11 станций МЦД будут благоустроены до конца текущего года.

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