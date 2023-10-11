Новый пешеходный мост соединит две набережные в Москве – Бочкарев

Длина сооружения составит 300 метров

Попасть с Пресненской набережной на набережную Тараса Шевченко скоро можно будет по новому пешеходному мосту. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Пешеходная зона появится в рамках работ на Дорогомиловском мосту, который уже построен. После того, как у моста появится новый уровень, мы увяжем его с существующей городской инфраструктурой",

– пояснил Андрей Бочкарёв, уточнив, что длина нового сооружения составит 300 метров.

Планируется, что один из спусков моста протянется вглубь существующей городской инфраструктуры, в сторону станции "Тестовская". Территория вокруг нового сооружения будет благоустроена, проект планировки уже утвержден, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, что утвердил проект нового моста, благодаря которому москвичам будет проще добираться до театра "Мастерская Петра Фоменко", зданий Москвы-Сити и других объектов в центре столицы.