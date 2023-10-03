Сергей Собянин утвердил проект еще одного пешеходного моста через Москву-реку

Сергей Собянин утвердил проект еще одного пешеходного моста через Москву-реку
Фото: t.me/mos_sobyanin
До важных объектов в центре можно будет добраться проще

Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта планировки нового пешеходного моста через Москву-реку, который свяжет Пресненскую набережную с набережной Тараса Шевченко.

Теперь до важных объектов столицы добираться будет проще – речь идет о "Москва-Сити" и театре "Мастерская П.Н. Фоменко", а также станциях метро, МЦК и МЦД: "Международная", "Деловой центр", "Выставочная", "Кутузовская" и "Тестовская".

Длина объекта составит 300 метров. Для строительства потребуется реконструкция нижнего уровня Дорогомиловского автодорожного моста, с которого сделают сходы на набережные.

Вся территория, пообещал Собянин, будет приведена в порядок – необходимая инфраструктура с дополнительными пешеходными тротуарами обязательно появится.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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