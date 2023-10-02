В деревне Троицкое ТиНАО построят кластер пищевого производства - Собянин

На предприятии будут использоваться современные экологичные технологии

В ходе реализации масштабных инвестиционных проектов в Москве появятся промышленный технопарк и новые предприятия по выпуску оборудования, изделий из дерева, косметики, мясной и другой пищевой продукции. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Сейчас статус масштабного инвестпроекта дает бизнесу возможность получить землю в аренду на 5 лет без проведения торгов. Город, в свою очередь, получает современную инфраструктуру и новые рабочие места. Таким образом, предложение взаимовыгодное и, соответственно, востребованное. Только в 2023 году город выделил инвесторам по этой программе под строительство более 40 га земли в разных округах.

"Больше всего рабочих мест – 3,5 тысячи – даст пищевой кластер в деревне Троицкое ТиНАО. На его территории будут производить молочные и мясные продукты, сладости и напитки, овощи и упаковку",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В целом, планируется, что на новых предприятиях смогут найти работу около 4,5 тыс. человек.

Ранее Собянин рассказал о возрождении машиностроения в Москве.