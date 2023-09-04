Собянин рассказал о возрождении машиностроения в Москве

Столица вносит весомый вклад в новую индустриализацию страны

Предприятия Москвы наращивают выпуск продукции машиностроения. Так, в первой половине 2023 года производство гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выпуск станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов увеличился на 91,8%. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По мнению столичного градоначальника, возрождение отечественного машиностроения является одной из важнейших задач новой индустриализации. Москва показывает отличные результаты в данном направлении.

"После нескольких десятилетий депрессии эта отрасль промышленности переживает настоящий подъем. Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тыс. человек",

– отметил Собянин в своем блоге.

В частности, мэр привел в пример АО "Лопастные Гидравлические Машины". Это ведущий российский производитель систем и насосов, которые востребованы предприятиями судостроительной, нефтегазоперерабатывающей, атомной, ракетно-космической отраслей промышленности. Предприятие пользуется поддержкой города. В прошлом году оно получило грант на возмещение части затрат на приобретение станочного оборудования и направило сэкономленные средства на дооснащение производства. Благодаря этому объем отгрузок продукции в текущем году вырос на 8% по сравнению с 2022 годом.

Другой пример: производственно-научная фирма "ЛГ автоматика". Она специализируется на разработке и изготовлении регулирующих и отсечных клапанов, пневматических приводов, навесного оборудования и выпускает более 200 видов продукции. За январь-июль 2023 года предприятие на четверть увеличило выпуск своих изделий, востребованных в тяжелой промышленности.

Из отлично проявивших себя новичков на рынке – компания "ЛАССАРД". В 2019 году она начала производить лазерное оборудование на площадке в 800 кв.м. А уже в марте 2023 г. предприятие переехало в ОЭЗ "Технополис Москва" на площадку в 4000 кв. метров. И если за 2022 г. компания выпустила 63 лазерных станка, то теперь в планах увеличение выпуска продукции до 400 единиц лазерного оборудования в год.

Как подчеркнул Сергей Собянин, продукция московского машиностроения пользуется огромным спросом не только внутри страны. Сейчас столичные компании активно осваивают новые рынки сбыта в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

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