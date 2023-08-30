Сергей Собянин объявил о создании в Москве еще одного IT-технопарка

Площадь занимаемого новым технопарком земельного участка составляет 3,8 га

На востоке Москвы рядом с метро "Электрозаводская" появится еще один IT-технопарк. Он разместится на улице Малая Семеновская и получит название "Семеновский". Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Статус IT-технопарка присвоен бизнес-центру, где на сегодняшний день работают более двух тысяч человек в 65 компаниях, специализирующихся на сфере IT, связи, телекоммуникации, обрабатывающем производстве, научно-исследовательской деятельности.

Особый статус позволит им получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю.

"Сэкономленные средства технопарк планирует инвестировать в развитие инфраструктуры, в том числе построить объект коллективного пользования – центр обработки данных",

– рассказал Сергей Собянин.

Сегодня в Москве уже действует 53 технопарка на 72 тысячи рабочих мест в общей сложности. Недавно стало известно, что количество резидентов кластера "Кунцево" увеличилось почти в шесть раз.