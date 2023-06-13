Сергей Собянин: производство одежды и обуви в Москве увеличилось почти вдвое

Толчком послужил массовый уход западных брендов

За первые три месяца столичные компании изготовили 435 тысяч пар обуви и 2,5 миллиона трикотажных и вязаных изделий. За первый квартал текущего года производство одежды в городе выросло на 94,8%, обуви – на 58%.

Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, во многом расширение отечественного производства стало следствием массового ухода западных брендов. Столичный бизнес нашел ниши, которые стали свободны после ухода компаний недружественных стран.

"Но никакого промышленного бума не было бы и в помине, если бы мы заранее не подготовились к этому рывку. Компании, которые сегодня наращивают производство, возникли не вчера. За плечами каждого "чемпиона" годы, а то и десятилетия упорной работы, которая часто начиналась со швейной машинки и оверлока в домашнем углу", – подчеркнул мэр.

Система поддержки столичной промышленности также формировалась достаточно долго – принимались комплексные меры, включая налоговые льготы, преференции для технопарков, а также меры, нацеленные на стимулирование строительства новых промышленных зданий. Все это было введено около десяти лет, а теперь приносит отличные результаты.