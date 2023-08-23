Число резидентов кластера "Кунцево" увеличилось практически в шесть раз

За семь лет на площадке появилось практически 60 компаний

Число компаний со статусом резидента отраслевого кластера "Кунцево" за последние семь лет выросло с 10 до 58, суммарная площадь же достигла до 15,7 тыс. квадратных метров, указал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о профильной площадке, поддерживающей производство легкой промышленности и смежных отраслей в столице. Предприятия развиваются и наращивают производство продукции. За три года выручка резидентов в сумме выросла в два раза, превысив по итогам 2022-го 6 млрд рублей.

В кластере размещены производственные мощности компаний, специализирующиеся на разработке и выпуске текстиля, товаров и услуг из отраслей легпрома. Производители активно развивают кооперацию, которая позволяет ускорить процесс и увеличить рост производственных объемов. Одно из предприятий по выпуску портновских манекенов готовит продукцию для большей части швейных компаний "Кунцево". А производители одежды на регулярной основе заказывают здесь вышивку у одного из резидентов.

"Рост выручки резидентов свидетельствует об устойчиво растущем спросе на услуги кластера и планомерной реализации стратегии компаний на локализацию и расширение собственного производства в Москве. Это позволяет предприятиям успешно замещать товары ушедших с отечественного рынка поставщиков", – указал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



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