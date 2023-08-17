Под Москвой появится завод по выпуску изделий для микроэлектроники

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В последние годы наша страна столкнулась с серьезными проблемами в ряде отраслей. Недружественные государства разрывают все связи с Россией, что очевидным образом бьет по экономике и рынкам. Сейчас в стране идет активное импортозамещение. Так, стало известно о появлении под Москвой современного завода по производству изделий для микроэлектроники.
Выпуск изделий из кварцевого стекла организуют на территории Солнечногорска, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Также отдельно отмечается, что на территории нового предприятия будет организован центр для научных исследований в сфере выпуска новых сплавов стекла. Продукция современного завода поможет решить многие вопросы в сфере электроники.
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