В ОЭЗ "Технополис Москва" открыли новый завод по производству лекарств - Собянин

В ОЭЗ "Технополис Москва" открыли новый завод по производству лекарств - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В столице значительно увеличили выпуск фармацевтических препаратов

Фармкомпания "Р-Опра" запустила новое производство на входящей в ОЭЗ "Технополис Москва" площадке "Алабушево" в Зеленограде. Современный завод открыли в понедельник, 21 августа, мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Р-Опра" выпускает жизненно важные лекарства, в том числе для лечения онкологии, астмы, аутоиммунных заболеваний. В 2018 году столичное правительство заключило с компанией офсетный контракт, по которому инвестор должен построить завод в Москве, а город обязуется в течение семи лет закупать производимые там фармпрепараты и снабжать ими городские больницы и поликлиники.

"В первую очередь делаем то, что не производилось в России раньше. Таким образом мы снижаем зависимость от импорта и гарантируем стабильность поставок",

– пояснил Сергей Собянин.

Сейчас в ОЭЗ "Технополис Москва" формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств. За пять лет там построено уже восемь фармацевтических предприятий. Это позволило значительно увеличить выпуск медицинской продукции. В частности, в первом полугодии текущего года производство лекарственных препаратов на московских фармпредприятиях выросло на 2/3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Планируется, что к 2027 году в "Технополисе Москва" будет локализовано не менее 15 предприятий по производству лекарств, в результате здесь появится один из самых мощных в России фармацевтических кластеров.

Ранее Сергей Собянин рассказал об увеличении производство игрушек и товаров для детей в Москве.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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