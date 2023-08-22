Больше вреда, чем пользы: от такой каши утром точно нужно отказаться

Больше вреда, чем пользы: от такой каши утром точно нужно отказаться
Anatoly Prososov/www.globallookpress.com
Чем меньше сахара, тем лучше

Для снижения количества сахара в рационе нужен грамотный подход, который не терпит скоропалительных ограничений. Не стоит резко отказываться от десертов – начните утолять жажду не только водой вместо привычных соков и газированных напитков, а морсами или компотами с низким содержанием сахара.

Естественно, потребуется пересмотреть и свой собственный завтрак. Если день начинается не со спортзала, завтракать кашей и бутербродом вместе с белым хлебом точно не стоит.

Белый хлеб оптимально необходимо заменить на черный или грубого помола, а рафинированные крупы, из которых вы готовите сытную кашу на сливочном масле – на цельнозерновые. Поэтому от манной и кукурузной каши точно придется отказаться. Вместо них завтракайте гречкой или перловкой.

Медики также настоятельно рекомендуют читать состав продуктов – чтобы производитель не обманул вас, убеждая на этикетке в "отсутствии сахара". Как правило, он представляет собой фруктозу, глюкозу, сиропы самых разных видов.

Медики отмечают, что содержащийся в белом хлебе сахар истощает поджелудочную железу, выделяющую в обилии инсулин. Тогда-то этот орган и работает на износ, что приводит к "разъеданию" стенок сосудов.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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