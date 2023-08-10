Жир на талии: какие блюда не подходят для завтрака

Жир на талии: какие блюда не подходят для завтрака
Фото: www.unsplash.com
Диетолог рассказал, от каких продуктов можно поправиться

Первый прием пищи оказывает огромное влияние на состояние организма в целом. Завтрак обязательно должен быть сбалансированным и полезным. Тогда заряд энергии и хорошего настроения на весь день обеспечены. Однако нужно помнить, что неправильно подобранные для утренней трапезы продукты могут нанести серьезный вред здоровью.

Опытный зарубежный диетолог Лори Уокер рассказала, какие три продукта нужно исключить из меню завтрака для того, чтобы не обрасти жиром. По словам опытного специалиста, несколько весьма популярных утренних блюд приводят к появлению лишних килограммов на талии.

Диетолог, в первую очередь, советует отказаться от смузи, хлопьев и йогурта. Благодаря пропаганде в кинематографе и рекламе, эти продукты считаются идеальными для утренней трапезы, но на самом деле это не так. В них часто содержится большое количество сахарного песка, что приводит к проблемам с весом.

Специалист по здоровому питанию подчеркнула, что блюда, которые появляются на столе в утреннее время, должны содержать много клетчатки и белка. Тогда трапеза пойдет на пользу и насытит организм нужными веществами.

Источник: SheFinds ✓ Надежный источник
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