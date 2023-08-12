Победившая собаку черепаха удивила народ – видео

Живность постояла за себя

Мир дикой природы всегда готов удивлять публику необычными историями. В интернет-пространстве есть огромное количество поразительных видеороликов, которые демонстрируют различные аспекты жизни зверей. Когда дикая природа встречается с домашними любимцами, становится еще интереснее. Такое столкновение нередко приводит к достаточно неприятным последствиям.



Настоящий фурор в социальных сетях произвел ролик, на котором запечатлена битва крупной собаки и черепахи. Хвостатая решила, что в два счета справится с такой малявкой, однако просчиталась. Черепаха поняла, что ее жизни угрожает опасность и стала защищаться.



Стоит отметить, что агрессия собаки было нешуточной. Мохнатая явно искала слабое место у жертвы и хотела ей навредить. В какой-то момент собака начала зубами и языком пробираться к голове черепашки, которая в то время пыталась спрятаться в толще панциря.



Когда она поняла, что дела плохи, то прибегла к последнему способу спастись. Черепаха со всей силы укусила мохнатую за язык. Разумеется, тело собаки тут же пронзила адская боль. Интернет-пользователи отметили, что с черепашками шутки плохи.





К слову, ранее "Утро.ру" публиковало видеоролик с наглыми обезьянами.

