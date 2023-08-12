О чем говорит боль в желудке во время еды: медик предупредил об опасном заболевании

Которое, однако, можно вылечить

Боль в желудке – весьма характерное явление для двух весьма неприятных заболеваний, указал врач – гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов. По словам специалиста, болевые ощущения на такой стадии уже говорят об эрозии желудка.

При хроническом гастрите такой симптом является нехарактерным явлением. А само заболевание обнаруживается при обследовании слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки – гастродуоденоскопии.

Острые боли при приеме пищи же говорят об образовании эрозии или язвы. В первом случае желудок у человека "ноет" во время приема пищи, во втором же боль приступообразна.

Специалист указал, что эрозию легко вылечить без медикаментов и хирургического вмешательства.

"Эрозия предшествует язве. Это небольшая рана слизистой оболочки желудка. Если пациенту повезет, эрозия зарубцуется самостоятельно без каких-либо последствий для здоровья, – пояснил гастроэнтеролог.

