О чем говорит боль в желудке во время еды: медик предупредил об опасном заболевании

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Боль в желудке – весьма характерное явление для двух весьма неприятных заболеваний, указал врач – гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов. По словам специалиста, болевые ощущения на такой стадии уже говорят об эрозии желудка.
При хроническом гастрите такой симптом является нехарактерным явлением. А само заболевание обнаруживается при обследовании слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки – гастродуоденоскопии.
Острые боли при приеме пищи же говорят об образовании эрозии или язвы. В первом случае желудок у человека "ноет" во время приема пищи, во втором же боль приступообразна.
Специалист указал, что эрозию легко вылечить без медикаментов и хирургического вмешательства.
"Эрозия предшествует язве. Это небольшая рана слизистой оболочки желудка. Если пациенту повезет, эрозия зарубцуется самостоятельно без каких-либо последствий для здоровья, – пояснил гастроэнтеролог.
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