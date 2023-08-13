Россиянам озвучили признаки риска внезапной смерти

Кому стоит опасаться беды

Порой жизнь бывает непредсказуема, и даже идеально здоровый человек может внезапно умереть. Таких случае миллионы, когда крепкий и спортивный человек внезапной умирает от остановки сердца или по другим причинам. Кому же стоит опасаться такой внезапной кончины? Оказывается, этой трагедии модно избежать в том случае, если быть начеку.

Врач назвал первые признаки состояния здоровья человека, который склонен к внезапной смерти. Среди тех, у кого есть такие риски, люди с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

Кардиолог Елена Кирмарова назвала признаки риска такой смерти у человека. Внезапно умереть могут курильщики со стажем, а также люди с хроническими сердечными заболеваниями.

Если человек не обращается к врачам и занимается самолечением, рано или поздно он может внезапно умереть, заверил кардиолог. Таким пациентам стоит внимательно прислушиваться к медикам и не пренебрегать лечением.

"Сердечная недостаточность – синдром, при котором нарушена способность сердца перекачивать кровь. Она проявляется одышкой, повышенной утомляемостью, хрипами в легких, отеками голеней и стоп", – рассказала врач.

Предвестниками этих болезней является ишемия сердца, атеросклероз, гипертония. Такие недуги как правило грозят людям в годах.

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