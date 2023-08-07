Почему нельзя пить черный чай: все из-за одного опасного вещества

С таким продуктом можно потерять зубы

Пакетированный чай вредит организму из-вы содержания фторида, который негативно отражается на состоянии зубов. Помните, что в таких листьях присутствует и микропластик, указывают нутрициологи. А флюороз, как известно, поражает даже сформированные зубы. И с эстетической точки зрения это выглядит также не лучшим образом.

Нужно учитывать, что миллионы россиян употребляют не самый дорогой чай, который производится с самыми разными нарушениями при технологическом процессе – и даже из весьма опасных для организма сырьевых материалов.

Несмотря на то, что фтор в чае содержится в небольшой концентрации, его наличия вполне хватает для поражения костной ткани. В чайных пакетиках его, утверждают специалисты, в шесть раз больше нормированного уровня.

Вывод следует простой: необходимо употреблять качественный чай. В иных случаях нужно довольствоваться парой кружек в день.