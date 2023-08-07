Почему нельзя пить черный чай: все из-за одного опасного вещества

Почему нельзя пить черный чай: все из-за одного опасного вещества
Sergey Galayko/www.globallookpress.com
С таким продуктом можно потерять зубы

Пакетированный чай вредит организму из-вы содержания фторида, который негативно отражается на состоянии зубов. Помните, что в таких листьях присутствует и микропластик, указывают нутрициологи. А флюороз, как известно, поражает даже сформированные зубы. И с эстетической точки зрения это выглядит также не лучшим образом.

Нужно учитывать, что миллионы россиян употребляют не самый дорогой чай, который производится с самыми разными нарушениями при технологическом процессе – и даже из весьма опасных для организма сырьевых материалов.

Несмотря на то, что фтор в чае содержится в небольшой концентрации, его наличия вполне хватает для поражения костной ткани. В чайных пакетиках его, утверждают специалисты, в шесть раз больше нормированного уровня.

Вывод следует простой: необходимо употреблять качественный чай. В иных случаях нужно довольствоваться парой кружек в день.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Нашли спустя год: известный советский режиссер умерла в полном одиночестве

Никому не было дела до пенсионерки

Битва за Артемовск: ВС РФ готовятся к новому противостоянию

Противник планирует наступление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей