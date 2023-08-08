Какие блюда из фастфуда можно есть и худеть

Какие блюда из фастфуда можно есть и худеть
Фото: www.unsplash.com
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Диетолог рассказал, что не навредит фигуре

Как известно, для того чтобы отлично выглядеть, нужно внимательно следить за тем, что появляется в ваших тарелках. Жирная жареная еда неминуемо ведет к образованию лишних килограммов, а также негативно влияет на общее состояние организма. Для многих оказалось неожиданностью, что некоторые блюда из фастфуда можно употреблять без вреда для фигуры.

По крайней мере, в этом общественность убеждает британский диетолог Роб Хобсон. Опытный эксперт перечислил блюда, которые спокойно можно заказывать в забегаловках. Например, речь идет о рыбе с жареным картофелем. Рыба напитает организм нужными микроэлементами, а немного жареной картошки не навредит фигуре.

Также не запрещено есть бургер с говядиной. Если готовите такое блюдо дома, лучше возьмите мясо с небольшим содержанием жира. Бургер с полезным мясом и овощами точно не навредит фигуре. Впрочем, в любом вопросе нужна мера, важно не переедать.

Если в забегаловках предлагают блюда из индейки, их также можно смело брать. Это диетическое мясо птицы содержит много полезных элементов и точно не останется лишними килограммами на боках.

Источник: ЗОЖ.news ✓ Надежный источник
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