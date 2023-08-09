Россиянам назвали лучшую замену макаронам

Продукта отменнее в конце лета не придумать

Летом необходимо налегать на продукты растительного происхождения – организму гораздо легче их переработать, особенно в теплый сезон, когда нужно усваивать витамины. Диетолог Алексей Кабанов настоятельно рекомендует есть кабачки, помидоры и баклажаны вместо привычного многим гарнира из круп и макарон.

Кабачок, указал специалист, является основным овощем последнего месяца лет. Он отлично подходит в качестве гарнира и превосходно заменяет калорийные макароны с картофелем – к тому же, отлично переваривается в ЖКТ и поддерживает иммунитет, если его пожарить на растительном масле.

А в баклажанах, отмечает медик, содержится кремний – как раз на суточную норму для человека для укрепления сосудистой системы и предотвращения тромбообразования.

В помидорах же содержится ликопин, снижающий риск развития онкологии. А наличие витамина С в томатах оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, омолаживая и укрепляя иммунитет.