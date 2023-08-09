Всего минус 3 кг: небольшая диета принесет организму фантастическую пользу

Мясников рассказал, как чувствует себя человек после такого похудения

Даже потеря трех килограммов будет существенной для организма. Как указал терапевт Александр Мясников, для человека столь "ничтожный" показатель окажет колоссальную пользу.

Дело в том, отметил медик, что потеря веса на 5 процентов от исходной массы в значительной степени улучшает состояние организма. Проведенные исследования показывают, что потеря массы на 5 процентов снижает жировую массу в средне на 9%, висцеральный жир – на 11. А вот жира внутри печени при этом становится меньше примерно в два раза.

"По сравнению с исходным уровнем потеря веса на 5% уменьшила подкожно-абдоминальную жировую ткань примерно на 17%, концентрации инсулина в плазме натощак, триглицеридов и общего холестерина также снижаются, а чувствительность к инсулину увеличивается на 21-26%", – указал Мясников.

Улучшение показателей, отметил доктор, как раз свидетельствует о том, что человек смог предотвратить развитие инсулинорезистентности и тем самым снизить риски сахарного диабета второго типа, передает "Общественная служба новостей".