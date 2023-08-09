Всего минус 3 кг: небольшая диета принесет организму фантастическую пользу

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Даже потеря трех килограммов будет существенной для организма. Как указал терапевт Александр Мясников, для человека столь "ничтожный" показатель окажет колоссальную пользу.
Дело в том, отметил медик, что потеря веса на 5 процентов от исходной массы в значительной степени улучшает состояние организма. Проведенные исследования показывают, что потеря массы на 5 процентов снижает жировую массу в средне на 9%, висцеральный жир – на 11. А вот жира внутри печени при этом становится меньше примерно в два раза.
"По сравнению с исходным уровнем потеря веса на 5% уменьшила подкожно-абдоминальную жировую ткань примерно на 17%, концентрации инсулина в плазме натощак, триглицеридов и общего холестерина также снижаются, а чувствительность к инсулину увеличивается на 21-26%", – указал Мясников.
Улучшение показателей, отметил доктор, как раз свидетельствует о том, что человек смог предотвратить развитие инсулинорезистентности и тем самым снизить риски сахарного диабета второго типа, передает "Общественная служба новостей".
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