Вызывающий рак яд: какие продукты нужно выбросить из холодильника

На первый взгляд безобидные вещи могут нанести огромный удар по здоровью

Известный врач-онколог Иван Карасев рассказал, какие опасности поджидают людей в холодильнике. Так, многие жители нашей страны стараются закупаться продуктами впрок. Например, бытует мнение, что хлеб в холодильной камере может храниться по несколько недель. Кроме того, покупатели часто берут побольше сыра и овощей – особенно, если они продаются по акции.



Медицинский эксперт обратил внимание, что в нашей стране бережливость стала своего рода традицией. Если на продуктах выступает небольшая корочка плесени, люди просто обрезают ее, остальное употребляют в пищу. Однако, как подчеркнул специалист, так поступать нельзя, это может нанести сильный урон здоровью.



Карасев пояснил, что появившийся на продукте грибок очень токсичен, он может быть опаснее многих ядов. Есть пораженные плесенью продукты категорически запрещается. Испорченное угощение нужно обязательно выбросить.



Эксперт добавил, что токсины, которые содержатся в старых продуктах, отравляют организм. Регулярное употребление плесневелых сыров, хлеба и овощей может привести к онкологическим заболеваниям.

