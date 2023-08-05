Удар по сердцу и нервной системе: чем грозит модная шоколадная монодиета

Удар по сердцу и нервной системе: чем грозит модная шоколадная монодиета
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Врач предостерегла желающих похудеть необычным способом

На что только не готовы пойти люди в погоне за стройностью! В поисках действенных диет многие могут перерыть интернет и остановиться на таком варианте, который заставит врачей схватиться за голову.

Взять, например, шоколадную монодиету, на которую обратила внимание врач-терапевт и диетолог Наталья Павлюк. По словам специалиста, соблюдать ее вредно будет даже один день, не то что целых пять, как и рекомендуют в Сети.

Те, кто захочет употребить за день такой диеты всего лишь три чашки несладкого кофе, да 90 грамм горького шоколада, грозят заработать себе серьезные проблемы со здоровьем. Такое количество кофеина – удар по сердцу и нервной системе, что выльется в проблемы со сном и тахикардию. Кроме того, самочувствие, как и настроение, стремительно поползут вниз.

Кроме того, эта диета нарушает баланс КБЖУ, который так важен для желающих похудеть. Сахара и насыщенных жиров организм получит выше нормы, а углеводов и белков – недостаточно для того, чтобы организм мог полноценно функционировать. А это означает, что возникнут проблемы со стулом.

Вес, разумеется, пойдет вниз, но произойдет это из-за потери мышечной массы, которую ваш организм, подчеркнула врач, начнет перерабатывать из-за голода.

Ранее, как писали на Утро.ру, критике подверглась и диета, в ходе которой приходится отказываться от мяса.

Источник: МОСКВА24 ✓ Надежный источник
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