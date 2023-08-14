Простой способ худеть во время сна: совет от диетолога

На это способен каждый

Похудение – пожалуй, самое простое теоретически и самое сложное на практике занятие. Кажущееся на первый взгляд простым занятие подвластно далеко не каждому, кто страдает от лишнего веса или просто хочет сбросить пару-тройку килограммов.

Все потому, что человек по своей природе огромное значение придает пище, и для современных людей еда уже давно перестала быть просто способом насыщения организма. Это еще и удовольствие, и целая культура.

Диетолог Елена Соломатина дала совет тем, кто хочет похудеть, не прилагая больших усилий. Оказывается, все дело в соблюдении простых правил, а именно режима. Чтобы начать снижать вес, надо просто вовремя ложиться спать, а также не есть на ужин много углеводов.

"Чтобы соматотропный гормон (гормон, который отвечает за восстановление организма и сжигание жира, – прим. ред.) вырабатывался, надо вовремя ложиться спать. Он появляется после гормона сна – мелатонина, а тот вырабатывается в темное время суток, самый пик – с 23:30 до 3:00", – отметила диетолог.

По словам специалиста, дневной сон не так важен для похудения, как ночной. Именно ночью калории сжигаются активнее. Чтобы помочь умному гормону сжечь все лишнее, вместо печенья лучше съесть легкую белковую пищу или салат.

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