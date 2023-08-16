Доступность высокотехнологичной медпомощи в Москве выросла в разы - Собянин

К ноябрю 2023 года все поликлиники перейдут на новый стандарт

По уровню здравоохранения и оказания медицинской помощи Москва занимает высокое место не только в России, но и в мире. На это указал Сергей Собянин в ходе встречи со своими сторонниками и доверенными лицами в предвыборном штабе на Покровке в среду, 16 августа.

За последние годы объем оказания высокотехнологичной медпомощи в столице нарастили почти в шесть раз, привел пример Собянин. Младенческую смертность удалось снизить почти в 2,5 раза. Сейчас в городе реализуется масштабный проект по внедрению нового московского стандарта поликлиник.

Как рассказал действующий глава города, изначально планировалось отремонтировать до 100 зданий 1950-60х годов постройки, в которых расположены поликлиники. Потом проект охватил 200 зданий. А затем и еще 140 поликлиник отправили на реконструкцию.

"Это означает, что вся поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам",

– подчеркнул Собянин. По словам мэра, завершение реализации программы запланировано на осень текущего года, передает АГН "Москва".

Очередные выборы мэра Москвы состоятся 8-10 сентября 2023 года. На пост претендуют пятеро кандидатов, в том числе действующий глава города. Проголосовать можно как на избирательных участках по месту постоянной регистрации, так и онлайн.