Почему нужно обязательно чистить зубы перед сном

Здоровье зубов зависит от правильной гигиены

Многие распространенные зубные болезни могут появляться из-за отказа от ночного ритуала по чистке зубов, утверждает стоматолог Луиза Автандилян. Он рассказала, что довольно часто поэтому у людей возникают проблемы с деснами и зубной камень.

Врач пояснила, что чистка зубов перед сном помогает избавиться от скоплений стрептококков в ротовой полости, которые в ночное время активно размножаются и оставляют продукты своей жизнедеятельности. Это также влияет на состояние зубной эмали, постепенно разрушая ее.

"Крайне важно как следует удалять бактериальный налет с поверхности зубов, иначе он быстро трансформируется в зубной камень", – говорит стоматолог.

Довольно часто в непочищенных зубах могут оставаться кусочки пищи, которые служат благоприятной средой для развития микробов. Это, как правило, приводит к появлению неприятного запаха изо рта.

Регулярная гигиена зубов помогает существенно снизить риск возникновения периодонта – тканей, которые удерживают зубы в ротовой полости. Они возникают, если на зубах скапливается налет.

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