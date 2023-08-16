Почему нужно обязательно чистить зубы перед сном

Почему нужно обязательно чистить зубы перед сном
Фото: unsplash.com
Здоровье зубов зависит от правильной гигиены

Многие распространенные зубные болезни могут появляться из-за отказа от ночного ритуала по чистке зубов, утверждает стоматолог Луиза Автандилян. Он рассказала, что довольно часто поэтому у людей возникают проблемы с деснами и зубной камень.

Врач пояснила, что чистка зубов перед сном помогает избавиться от скоплений стрептококков в ротовой полости, которые в ночное время активно размножаются и оставляют продукты своей жизнедеятельности. Это также влияет на состояние зубной эмали, постепенно разрушая ее. 

"Крайне важно как следует удалять бактериальный налет с поверхности зубов, иначе он быстро трансформируется в зубной камень", – говорит стоматолог.

Довольно часто в непочищенных зубах могут оставаться кусочки пищи, которые служат благоприятной средой для развития микробов. Это, как правило, приводит к появлению неприятного запаха изо рта. 

Регулярная гигиена зубов помогает существенно снизить риск возникновения периодонта – тканей, которые удерживают зубы в ротовой полости. Они возникают, если на зубах скапливается налет. 

Ранее врачи рассказали о признаках, которые могут стать предвестниками внезапной смерти. 

Источник: Газета.ру
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