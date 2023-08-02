Выборы онлайн – востребованная услуга у москвичей

Выборы онлайн – востребованная услуга у москвичей
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Жители столицы предпочитают голосовать через интернет

Совсем скоро – во второй выходной сентября – в России состоится единый день голосования. Москвичам, в первую очередь, предстоит выбрать мэра, который будет управлять городом следующие пять лет. С одной стороны, это очень ответственный вопрос. С другой – период отпусков в бархатный сезон, походы за грибами и сбор урожая на даче составляют серьезную конкуренцию электоральному процессу. Впрочем, в последние годы жители столицы могут спокойно участвовать в выборах, не меняя личных планов, благодаря системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она будет доступна и в этом году.

Выборы в 2023 году пройдут с 8 по 10 сентября. Желающие смогут прийти на избирательные участки по месту постоянной регистрации и заполнить бумажный бюллетень, поставив галочку возле фамилии одного из кандидатов на пост мэра столицы, а жители 13 муниципальных образований ТиНАО – еще и депутатов органов местного самоуправления. В это же время, с 08:00 пятницы, 8.09, до 19:59 воскресенья, 10.09, будет открыто и онлайн-голосование, принять участие в котором также смогут все совершеннолетние москвичи.

Впервые голосование через интернет в Москве было опробовано в 2019 году, и, надо сказать, за прошедшие годы москвичи настолько привыкли к этому, что воспринимают возможности ДЭГ как обычную цифровую услугу вроде записи к врачу или покупку в онлайн-магазине.

Фото: Science Photo Library/ Global Look Press

По статистике, более 90% горожан сейчас пользуются интернетом, из них более 70% предпочитают оформление онлайн-услуг походам в медицинские, социальные, образовательные, торговые организации. Что касается выборов, то, по майским данным исследовательской группы Russian Field, в этом году воспользоваться сервисом ДЭГ решили 40% избирателей. В основном, это, конечно, молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет, которые не выпускают смартфоны из рук. Но и многие граждане постарше предпочитают электронное голосование.

"Конечно, буду голосовать онлайн. Я уже два раза так голосовала, а на избирательном участке и не помню, когда была в последний раз",

– говорит Екатерина. Она – врач со стажем. Дом, семья, работа – времени на отдых мало. Поэтому раньше для нее такой вопрос даже не стоял – ехать ли через полгорода голосовать, так как живет в квартире мужа, или заниматься личными делами. "Наверное, это не очень правильная гражданская позиция, но правда – после дежурства, особенно суточного, ни о каких выборах думать не хочется. Сейчас, конечно, три дня дают на голосование, это удобнее. Но, скажу честно, я лучше уеду в выходной с детьми на дачу, чем потрачу полдня на поездку на избирательный участок по адресу прописки. А телефон всегда со мной, спокойно проголосую в удобное время", – поясняет свою точку зрения Екатерина.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Действительно, опыт прошлых лет показал, что электронная явка на выборы обгоняет показатели традиционного голосования. Так, в сентябре 2022 г., когда в большинстве районов Москвы выбирали состав муниципальных заксобраний, на обычные участки пришли 695 тысяч избирателей, а через интернет проголосовали свыше 1,7 миллиона москвичей. Поддержать своего кандидата смогли люди, оказавшиеся в дни выборов в командировке, в отпуске, на больничной койке. Голосовали даже космонавты на МКС и ребята на исследовательской станции в Арктике. Пенсионер Николай Евгеньевич, конечно, был не так далеко от столицы, всего лишь в Подмосковье, но тоже воспользовался системой ДЭГ.

"Послушайте, но я же ищу лекарства в интернете и заказываю их на сайте. Здесь – не сложнее: следуешь инструкциям, заполняешь бюллетень на экране и нажимаешь "Отправить". Все просто и быстро, и не надо с дачи срываться. Мне 77 лет, все эти переезды за 200 км тяжело даются. Когда раньше пропускал выборы, переживал. Ведь так один не проголосует, второй – и может получиться другой результат. Поэтому, когда только в первый раз сказали, что можно через интернет голосовать, обрадовался. Тогда дочь помогала, я боялся что-то напутать. А потом я и сам стал, ничего сложного",

– рассказал "Утру" пенсионер из Москвы. Про всякие системы защиты данных, электронные ключи шифрования Николай Евгеньевич признался, что даже не пытался разобраться. Но уверен, что все безопасно и честно, поскольку онлайн-выборы в Москве проходят не первый год и, если бы были проблемы, о них, наверняка, уже было известно.

Фото: Зыков Кирилл/ АГН Москва

Веру москвичей, не разбирающихся в тонкостях цифровых технологий, в надежность системы ДЭГ поддерживает и тот факт, что в ее основе лежит платформа mos.ru, которая за последнее десятилетие стала неотъемлемой частью жизни населения столицы. На сегодняшний день там имеют там учетную запись более 15,6 миллионов человек: они передают через сайт или приложение мосуслуг показания счетчиков, платят за квартиру и дорожные штрафы, записывают ребенка в школу или к врачу, оформляют документы, субсидии и т.д. – всего запущено более 400 сервисов.

Выборы онлайн уже тоже воспринимаются многими москвичами как обычная электронная услуга. Напротив, жители Москвы удивляются, узнав, что где-то в других крупных городах страны такая возможность не предусмотрена. И тут же возникает гордость за родной город, ведь Москва и в цифровых технологиях, внедренных в повседневную жизнь, оказывается впереди всех. 

Ранее Московский горизбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на пост мэра столицы, а также утвердил правила дистанционного голосования. 

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