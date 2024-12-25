Стало известно, что творили украинские девушки

Житель села Новотроицкое в ДНР, Владимир, раскрыл журналистам страшные подробности о бесчинствах девушек-боевиков из рядов всушников. Он сообщил, что украинские женщины-военные принимали активное участие в убийствах мирных жителей. Мужчина подчеркнул, что людей лишали жизни во время отступления украинских подразделений из населенного пункта.

По словам Владимира, среди боевиков были женщины, чьи голоса он сам отчетливо слышал. Он сообщил, что три или четыре девушки заходили в дома и бросали туда гранаты, причем в каждую комнату попадало по три-четыре взрывных устройства.

"Были девушки, слышно было голоса девушек", – рассказал пораженный житель многострадального села.

После этого, как утверждает очевидец, украинские военные простреливали полы пулеметами, чтобы ни у кого из укрывшихся жителей не оставалось шанса выжить. Мужчина подчеркнул, что эти действия происходили в ходе отступления украинских боевиков, а значит их цель заключалась именно в уничтожении мирных жителей.

К слову, ранее стало известно о потерях украинской армии под Курском.