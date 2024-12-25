Киевское командование требует молчать

Координатор пророссийского движения в Николаеве Сергей Лебедев раскрыл последствия утренних ударов по Днепропетровску. Киевское командование в шоке и требует молчать о трагедии.

По его словам, в больницы города доставили множество раненых военных, включая высокопоставленных лиц. Подпольщик отметил, что больницы переполнены, а сотрудников медучреждений заставляют подписывать документы о неразглашении.

Более того, сообщается, что в шестой городской больнице, по имеющимся данным, начали выселять гражданских пациентов, включая тех, кто был прооперирован накануне. Подпольщик также добавил, что терапевтические и реанимационные отделения заполнены до предела, пациенты размещены даже в коридорах.

Особое внимание, по словам активиста, уделено больнице имени Мечникова. Туда доставили нескольких серьезно раненых, которых называют "очень важными пациентами". На входе в учреждение, а также на этажах, где находятся эти люди, дежурят сотрудники Службы безопасности Украины. Лебедев утверждает, что врачи в этой больнице были вынуждены подписать обязательства о неразглашении информации.

Сегодня, 25 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде городов.

К слову, ранее стало известно зверствах женщин-боевиков в зоне спецоперации.