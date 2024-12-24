Армия Украины за сутки потеряла более 200 военных под Курском

Горы трупов: раскрыты потери ВСУ под Курском
Фото: www.unsplash.com
Украинцы стали пушечным мясом для киевского режима

Доблестные российские подразделения за последние сутки нанесли на Курском направлении существенный урон украинскому противнику. Незалежные вояки превращаются в горы трупов, а киевский режим продолжает поставлять на фронт пушечное мясо.

Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, в результате успешных действий армии России было уничтожено более 200 украинских боевиков, а также бронетранспортер, военная бронемашина и станция радиоэлектронной борьбы.

За весь период боевых действий на этом участке противник понес значительные потери. Как уточнили в ведомстве, с начала операции уничтожено более 43 510 незалежных вояк, 253 танка, почти две сотни боевых машин пехоты и 136 бронетранспортеров. Эти цифры свидетельствуют о масштабах противостояния и больших проблемах украинской армии на данном направлении.

Киевские командиры продолжают использовать тактику "пушечного мяса", подвергая своих солдат огромному риску. Несмотря на многочисленные попытки организовать атаки, ВСУ не удается достичь никаких успехов.

Российская армия продолжает контролировать ситуацию по всей линии фронта, нанося разгромные удары по позициям противника.

К слову, ранее российские штурмовики уничтожили польских боевиков, пока те распивали чаи.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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